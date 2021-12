Pensioni: governo apre a richieste sindacati, positivo incontro a palazzo Chigi con Draghi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giudizi sostanzialmente positivi dei sindacati, soprattutto della Cisl, in merito all'incontro con il premier Draghi su tema delle Pensioni. Sembra superata la frattura fra i sindacati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giudizi sostanzialmente positivi dei, soprattutto della Cisl, in merito all'con il premiersu tema delle. Sembra superata la frattura fra iL'articolo proviene da Firenze Post.

