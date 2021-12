Pensioni, Draghi apre a possibili modifiche della legge Fornero. I tavoli tecnici inizieranno dopo Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è svolto questo pomeriggio a palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati sulle ipotesi di riforma del sistema previdenziale. Draghi ha confermato, a quanto si apprende, l’impegno ad avviare il confronto con tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero. “Oggi siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del governo a fare una discussione sulla riforma della legge Fornero. Cosa mai avvenuta prima in questi 10 anni”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, auspicando che ci sia un confronto “vero, e non come avvenuto sul fisco”. “Un appuntamento importante. Si è deciso di aprire finalmente il cantiere per discutere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è svolto questo pomeriggio a palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio Marioe i sindacati sulle ipotesi di riforma del sistema previdenziale.ha confermato, a quanto si apprende, l’impegno ad avviare il confronto conper la riforma. “Oggi siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del governo a fare una discussione sulla riforma. Cosa mai avvenuta prima in questi 10 anni”. Così il segretario generaleCgil, Maurizio Landini, auspicando che ci sia un confronto “vero, e non come avvenuto sul fisco”. “Un appuntamento importante. Si è deciso di aprire finalmente il cantiere per discutere ...

