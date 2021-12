Pensioni | disgelo tra governo e sindacati dopo lo sciopero generale Landini | «Incontro positivo»

(Di lunedì 20 dicembre 2021)loindetto da Cgil e Uil dello scorso 16 dicembre, si temeva che sarebbe calato il gelo trae parti sociali. Non si sarebbero dovuti più incontrare. Eppure, la porta non si è mai veramente chiusa. Il presidente Mario Draghi e il ministro del Lavoro Andrea Orlando hanno voluto riconvocare tutte le sigle sindacali a Palazzo Chigi. Inclusa anche la Cisl, che allonon ha aderito, ricompattando così inel nome di quel “patto”, di quella «prospettiva economica condivisa» tra esecutivo,e imprese avanzata dal premier durante l’assemblea di Confindustria lo scorso 23 settembre. E diversamente dall’ultimo tavolo che ha fatto scattare la mobilitazione, questa volta, le parti sociali hanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni disgelo

Open

... ha espresso un giudizio positivo per l'incontro: "Il governo ha accolto la nostra impostazione per avviare una fase di confronto per negoziare una riforma complessiva, strutturale dellee ...... Letta: "La paura della globalizzazione ha dato vita al populismo, un errore non aver anticipato la crisi" Comunali, segnali ditra Pd e periferie: rispuntano i voti nelle zone popolari