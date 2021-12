Pensavate che avessero abolito le province? Scajola no

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Per rivedere le file ai seggi, in tempi in cui le percentuali di astensionismo sono sempre più alte, bisognava aspettare le elezioni provinciali. Che, però, hanno un elettorato diverso, composto solo da sindaci e consiglieri comunali, certamente più interessati a decidere quale collega mandare a gestire l’ente ridimensionato nel 2014 dalla legge Delrio. Anche se la scelta, in alcuni casi, non c’è stata. Perché su 31al voto - con 886 posti da consigliere in palio - in sette casi il candidato presidente era uno solo. Che non poteva che vincere, con percentuali bulgare. Comunque sia andata - e per l’alta presenza di candidati civici è inutile qualsiasi valutazione di colore politico da proiettare per competizioni elettorali di maggior peso - le, un po’ dimenticate da quando i loro rappresentanti non sono più eletti dai cittadini, si ...