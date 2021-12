Peng Shuai, nuovo video dalla Cina e lei nega le accuse di stupro (Di lunedì 20 dicembre 2021) È stato diffuso un nuovo video da parte dei media cinesi Il caso Peng Shuai scuote ancora l’opinione pubblica. Forse è per questo che nonostante le varie rassicurazioni i media cinesi hanno diffuso un nuovo video dell’ex numero uno del doppio. Peng Shuai, a inizio novembre, ha infatti denunciato le molestie da parte dell’ex vice primo ministro cinese Zhang Gaoli. Alla denuncia è seguita la censura e poi una misteriosa scomparsa. La tennista è poi ritornata a farsi vedere dopo che l’opinione pubblica si è mobilitata. A complete English translation of Peng Shuai’s deleted post. We owe it to her to read her full story in her own words #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/yGNkd07j6a — ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) È stato diffuso unda parte dei media cinesi Il casoscuote ancora l’opinione pubblica. Forse è per questo che nonostante le varie rassicurazioni i media cinesi hanno diffuso undell’ex numero uno del doppio., a inizio novembre, ha infatti denunciato le molestie da parte dell’ex vice primo ministro cinese Zhang Gaoli. Alla denuncia è seguita la censura e poi una misteriosa scomparsa. La tennista è poi ritornata a farsi vedere dopo che l’opinione pubblica si è mobilitata. A complete English translation of’s deleted post. We owe it to her to read her full story in her own words #WhereIspic.twitter.com/yGNkd07j6a — ...

LaStampa : Cina, la campionessa di tennis Peng Shuai: “Sono stata fraintesa, mai accusato nessuno di stupro' - Tg3web : Scomparsa dalla scena, e poi riapparsa, la tennista cinese Peng Shuai, che aveva accusato di abusi sessuali un impo… - ilpost : Peng Shuai ha detto di non aver mai accusato nessuno di violenza sessuale - PCossu : RT @busettodavide: In ordine di tempo: 1) Peng Shuai scrive di una relazione complicata con un politico; 2) la stampa nostrana si inventa l… - Bobe_bot : Perché il dietrofront di Peng Shuai non cancellerà la pressione su Pechino (Le -