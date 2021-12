Passa a Tim da Very | Vodafone | WindTre | tutto illimitato e fino a 100 GB

(Di lunedì 20 dicembre 2021)a Tim daMobile,oppure attiva una nuova numerazione per averea 100 GB e chiamate ed SMS illimitati. Tim Super 4G è la tariffa che possono attivare sia i nuovi clienti che i già clienti dell’operatore blu. Include chiamate ed SMS illimitati, 50 GB in 4G e TIMMUSIC al costo di 14,99€ al mese e con l’offerta di Natale puoi raddoppiare i giga. Link diretto per attivare TIM Super 4GXmas,e 220 GB a 9,99€a Tim daa Tim daMobile,oppure attiva una nuova numerazione per averea 100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Passa Tim

... riducendo così i costi di finanziamento per le banche: il tasso a un annodal 3,85% al 3,80%,... Volatile, che dopo aver aperto in coda al Ftse Mib con un calo di oltre il 3% ora limita i ...Nel frattempo il titolodi mano in perdita del 2,43% allineandosi alla debolezza del mercato. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del ...(Teleborsa) - Avvio di settimana in calo per il titolo TIM dopo il forte rialzo registrato, nella seduta di venerdì, sulla notizia dell'uscita di scena di Luigi Gubitosi. Il top manager si è dimesso d ...Si allungano a dopo le feste natalizie i tempi per la nomina del nuovo ad e l'analisi dell'offerta di KKR, mentre il Cda valuta alternative.