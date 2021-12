Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV (Di lunedì 20 dicembre 2021) guida TV: la Diretta delle Partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e MediasetEcco la guida alle Partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Qualificazioni Mondiali ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1 e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora DAZN. Disdici quando vuoi), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di TIMVision, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e MediasetEcco laalledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Qualificazioni Mondiali ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1 e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora DAZN. Disdici quando vuoi), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di TIMVision, ...

Advertising

enpaonlus : IL CALCIO CHE CI PIACE Oggi si è scritta una bella pagina di solidarietà, presentando i nostri trovatelli in attesa… - CB_Ignoranza : - Primo per minuti giocati; - Primo per contrasti; - Primo per passaggi intercettati; - Secondo per tiri respinti;… - Emmapretti : RT @enpaonlus: IL CALCIO CHE CI PIACE Oggi si è scritta una bella pagina di solidarietà, presentando i nostri trovatelli in attesa di una f… - ilbiondino : RT @spondainter: #Dzeko oggi ha voluto sottolineare i suoi numeri in un post: 346 gol in 732 partite. Tra i 10 bomber più prolifici del 21… - EightlinesFc : RT @spondainter: #Dzeko oggi ha voluto sottolineare i suoi numeri in un post: 346 gol in 732 partite. Tra i 10 bomber più prolifici del 21… -