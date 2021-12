Papa John’s ha provato a vendere la pizza per bitcoin (Di lunedì 20 dicembre 2021) Papa John’s pizza si è visto vietare la sua pubblicità dal regolatore del Regno Unito per aver “banalizzato l’investimento in criptovalute”. La promozione, condivisa sul loro sito web britannico e sulla pagina Twitter a maggio, offriva ai clienti bitcoin gratis e un risparmio di 15 sterline se spendevano più di 30 sterline sul loro cibo. “Abbiamo collaborato con @LunoGlobal per offrire bitcoin GRATIS del valore di 10 sterline per ogni pizza acquistata tramite il nostro £15 di sconto quando spendi 30 sterline”. “Ordina la tua pizza preferita per avere anche la possibilità di vincere un bitcoin del valore di 40.000 sterline o una fornitura di anni di pizza”, si legge nel tweet, che è ancora visibile sul loro ... Leggi su udine20 (Di lunedì 20 dicembre 2021)si è visto vietare la sua pubblicità dal regolatore del Regno Unito per aver “banalizzato l’investimento in criptovalute”. La promozione, condivisa sul loro sito web britannico e sulla pagina Twitter a maggio, offriva ai clientigratis e un risparmio di 15 sterline se spendevano più di 30 sterline sul loro cibo. “Abbiamo collaborato con @LunoGlobal per offrireGRATIS del valore di 10 sterline per ogniacquistata tramite il nostro £15 di sconto quando spendi 30 sterline”. “Ordina la tuapreferita per avere anche la possibilità di vincere undel valore di 40.000 sterline o una fornitura di anni di”, si legge nel tweet, che è ancora visibile sul loro ...

Advertising

udine20 : Papa John's ha provato a vendere la pizza per bitcoin - - scowls31 : @TitansAmie @Titans Go Titans and Papa John’s Pepperoni Pizza - CMatamorosM : Larga vida a la Bruschetta de Papa John’s. -