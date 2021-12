Palinsesto soap festività natalizie | si ferma Il Paradiso delle signore

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il periodoporta sempre con séconsistenti modifiche ai palinsesti televisivi ed i programmi che più subiscono le modifiche sono sicuramente leopera che spesso vengono messe in pausa per l'intero periodo festivo. Tuttavia, quest'anno, le cose andranno in maniera leggermente diverse con gli appassionati che non dovranno rinunciare a seguire le loropreferite per troppo tempo. Vediamo subito quelle che andranno regolarmente in onda e quelle che andranno in pausa.Rai periodo festivo: Ilin pausa, Un posto al sole fermo il 25 e il 31 dicembre Le dueopera della Rai, Il...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesto soap

Ultime Notizie Flash

Anche ieri, sabato 18 dicembre 2021, iltelevisivo ha visto una rivoluzione per quanto riguarda i programmi del pomeriggio. Per ... A Sua Immagine, Verissimo, ledi Canale 5 e lo ...Si preannuncia un successo 'Il Club' , la nuova sit - com che andrà in onda sutelevisivo a livello nazionale e le cui riprese sono previste nel 2022. Grande attesa ...speciale nella'...Thomas è cambiato o non è cambiato? E’ il dubbio che serpeggia in quel di Beautiful, tra chi crede nel ravvedimento del giovane stilista e chi invece è convinto – a ragione – che sia ancora ossessiona ...Una settimana all’insegna delle soap di Canale 5 che non si fermano praticamente mai. In passato il pubblico è stato abituato a fare a meno delle amate soap per tutto il periodo delle feste ma non suc ...