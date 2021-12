Palermo-Bari, pareggio a reti bianche al “Barbera”: l’analisi di Filippi (Di lunedì 20 dicembre 2021) pareggio a reti bianche allo Stadio “Renzo Barbera”: termina 0-0 il big match di Serie C tra Palermo e Bari Leggi su mediagol (Di lunedì 20 dicembre 2021)allo Stadio “Renzo”: termina 0-0 il big match di Serie C tra

Advertising

CalcioEngland : RT @JackGen0vese: Palermo - Bari, Lega Pro 2021/22 - dwarf1976 : @tifosipalermoit @TifosiPalermo Il Bari è una squadra che con pochi innesti potrebbe tranquillamente giocare in B.… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Palermo-Bari, le pagelle' - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : la prestazione del Palermo contro il Bari si può definire triste, come triste è il pensiero del tifoso rosanero ch… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Bari d'acciaio anche a Palermo. Filippi non vince con l'uomo in più' - Ilovepalermocalcio -