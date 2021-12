Ostia, auto finisce in un fosso: 69enne in codice rosso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Era all guida della sua auto, una Fiat Bravo, e stava percorrendo via Agostino Chigi, zona Ostia, quando, per dinamica ancora da accertare, è finito in un fosso. Il fatto è avvenuto oggi, 20 dicembre 2021, alle 16.00. La macchina è rimasta incastrata in quello che viene definito dagli abitanti del quartiere un “canaletto” ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter estrarre il veicolo. Il conducente, un uomo di 69 anni, è stato portato in codice rosso per dinamica all’ospedale. Leggi anche: Misteriosa sparizione cagnolina Akira: l’appello per ritrovarla auto finisce in un fosso a Ostia Era oggi pomeriggio intorno alle 16.00 quando una Fiat Bravo, guidata da un uomo di 69 anni, è finita dentro un piccolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Era all guida della sua, una Fiat Bravo, e stava percorrendo via Agostino Chigi, zona, quando, per dinamica ancora da accertare, è finito in un. Il fatto è avvenuto oggi, 20 dicembre 2021, alle 16.00. La macchina è rimasta incastrata in quello che viene definito dagli abitanti del quartiere un “canaletto” ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter estrarre il veicolo. Il conducente, un uomo di 69 anni, è stato portato inper dinamica all’ospedale. Leggi anche: Misteriosa sparizione cagnolina Akira: l’appello per ritrovarlain unEra oggi pomeriggio intorno alle 16.00 quando una Fiat Bravo, guidata da un uomo di 69 anni, è finita dentro un piccolo ...

