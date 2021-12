Oroscopo di Marco Pesatori del 21 dicembre 2021 e classifica | Pesci vincenti

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Benvenuti nella rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a valutare il probabile andamento del secondo giorno della settimana corrente. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche di martedì 21e lasegno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 21: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Il vento che spira non è perfettamente favorevole. Non si possono gonfiare le vele e tenere saldo il timone con questo tempo. La rotta da seguire la detta il cuore, ma la Luna non è d'accordo. Prudenza e senso della misura. ?? Toro - Siete entrati ...