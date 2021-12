Oroscopo 20 dicembre 2021 | Leone solari | Acquario sul filo del rasoio

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Le previsioni dell’del giorno 20vedono gliin bilico su una decisione. I Cancro sono in ripresa e i Bilancia emotivida Ariete a Vergine Ariete. Mettete da parte l’orgoglio in amore, imparate ad amarvi un po’ di più. Dal punto di vista del lavoro, invece, occhi aperti in quanto sono L'articolo proviene da KontroKultura.