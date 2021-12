Ordine: “Il gol annullato al Milan un attentato al regolamento: Giroud usato come materasso” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giornalista Ordine sottolinea che il gol annullato al Milan è un attentato al regolamento del calcio, Giroud è stato usato come un materasso L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giornalistasottolinea che il golalè unaldel calcio,è statounL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Pheet21 : RT @90ordnasselA: “La realtà non va giudicata dal dolore che procura” Mario Sconcerti dopo l’intervento di Franco Ordine sul gol annullato… - MarcoLe86931402 : RT @90ordnasselA: “La realtà non va giudicata dal dolore che procura” Mario Sconcerti dopo l’intervento di Franco Ordine sul gol annullato… - RyanJoseph_11 : RT @90ordnasselA: “La realtà non va giudicata dal dolore che procura” Mario Sconcerti dopo l’intervento di Franco Ordine sul gol annullato… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “La realtà non va giudicata dal dolore che procura” Mario Sconcerti dopo l’intervento di Franco Ordine sul gol annullato… - ElTrattore : RT @90ordnasselA: “La realtà non va giudicata dal dolore che procura” Mario Sconcerti dopo l’intervento di Franco Ordine sul gol annullato… -