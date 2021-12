“Ora basta, vaff…”: Lukaku furioso, sfogo improvviso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Romelu Lukaku non ci sta e si sfoga tramite il proprio profilo ‘Instagram’: nel mirino dell’attaccante gli insulti razzisti rivolti a Kompany. Ancora una volta il mondo del calcio ha avuto a che fare con un episodio spiacevole legato a insulti razzisti. Questa volta, vittima di alcuni tifosi, è stato l’allenatore dell’Anderlecht, ovvero Vincent Kompany. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Romelunon ci sta e si sfoga tramite il proprio profilo ‘Instagram’: nel mirino dell’attaccante gli insulti razzisti rivolti a Kompany. Ancora una volta il mondo del calcio ha avuto a che fare con un episodio spiacevole legato a insulti razzisti. Questa volta, vittima di alcuni tifosi, è stato l’allenatore dell’Anderlecht, ovvero Vincent Kompany. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DSantanche : Prima #Draghi, ora #Ue: Giù le mani dalle case degli italiani. Dopo la riforma del catasto voluta dal #governo, arr… - LucaGue52011811 : RT @ItalicaTestudo: Ah quindi ora vi lamentate dei 15€ per andare al #cinema?? Belli i tempi in cui sfottevate chi faceva la fila in farmac… - fabioboldrini2 : RT @AlexBazzaro: Che strana cosa, taluni che si erano “vaccinati per proteggere gli altri”, ora non vogliono più proteggere gli altri. “15… - angelobaldinell : RT @sarabanda_: Io mi sono rotto: mi sono vaccinato, uso la mascherina e tutte le altre precauzioni ma non basta, ora siamo punto e a capo.… - LegaleDella : @UnUltras @CucchiRiccardo Ora però basta piangere, su! ?? -