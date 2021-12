Omofobia: Zan, 'il 19 febbraio a Milano la prima Agorà straordinaria'/Rpt (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - Roma. Si svolgerà "il 19 ***febbraio*** a Milano" la prima delle cinque Agorà straordinarie lanciate dal Pd fino ad aprile sul Ddl Zan. Lo ha annunciato lo stesso Alessandro Zan in una diretta Instagram con il segretario del Pd Enrico Letta. "In molti ci chiedono 'che farete, terrete il Ddl o lo cambierete'? E' prematuro, facciamo queste Agorà per ascoltare -ha spiegato il deputato del Pd-. Dobbiamo ripartire da una battaglia parlamentare e lo faremo se la partecipazione a queste Agorà ci darà una spinta e delle proposte. Ecco perchè è importante continuare con questo dibattito che fa bene al Paese". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - Roma. Si svolgerà "il 19 ****** a" ladelle cinquestraordinarie lanciate dal Pd fino ad aprile sul Ddl Zan. Lo ha annunciato lo stesso Alessandro Zan in una diretta Instagram con il segretario del Pd Enrico Letta. "In molti ci chiedono 'che farete, terrete il Ddl o lo cambierete'? E' prematuro, facciamo questeper ascoltare -ha spiegato il deputato del Pd-. Dobbiamo ripartire da una battaglia parlamentare e lo faremo se la partecipazione a questeci darà una spinta e delle proposte. Ecco perchè è importante continuare con questo dibattito che fa bene al Paese".

