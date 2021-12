Omicron vs vacanze Natale-Capodanno: prenotazioni disdette (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se c'è una bella metà di italiani, il 52%, che intende festeggiare il fine anno lontano da casa, con il 24% che ha già prenotato, il 48% ha deciso invece di non muoversi, e ben 8 milioni hanno addirittura cancellato la prenotazione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se c'è una bella metà di italiani, il 52%, che intende festeggiare il fine anno lontano da casa, con il 24% che ha già prenotato, il 48% ha deciso invece di non muoversi, e ben 8 milioni hanno addirittura cancellato la prenotazione. Segui su affaritaliani.it

Advertising

_CuiProdest : RT @tempoweb: Milioni di italiani annullano i viaggi di #Natale per la paura della nuova ondata #covid #omicron #turismo #iltempoquotidiano… - BruceFake : RT @GonnelliLuca: Mattarella ' l'Italia è ripartita'. Effetto Omicron, vacanze annullate da 8 milioni di italiani @sole24ore http… - Destradipopolo : OTTO MILIONI DI ITALIANI ANNULLANO LE VACANZE PER PAURA DELLA #VARIANTEOMICRON DICIOTTO MILIONI PER ORA INTENZIONA… - tempoweb : Milioni di italiani annullano i viaggi di #Natale per la paura della nuova ondata #covid #omicron #turismo… - GonnelliLuca : Mattarella ' l'Italia è ripartita'. Effetto Omicron, vacanze annullate da 8 milioni di italiani @sole24ore -