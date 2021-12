Omicron | Thailandia | primo caso trasmesso localmente

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha registrato ildi: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. L'infezione è stata rilevata in una donna ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Thailandia

ANSA Nuova Europa

La donna "è potenzialmente la prima ina ricevereda un viaggiatore straniero, suo marito, è il primo caso trasmesso localmente", ha detto Chakrarat Pittayawonganon, un funzionario ...Bangkok, 20 dic 10:07 - Laha individuato il suo primo caso di contagio da Covid - 19 legato alla variante, scoperta il mese scorso in Sudafrica....(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La Thailandia ha registrato il primo caso di Omicron trasmesso localmente: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardian. L'infezione è sta ...Anche la terza dose dimezzata di Moderna (50 microgrammi) in uso in Italia ha aumentato significativamente i titoli degli anticorpi neutralizzanti anti-Omicron. di Cristina Marrone. I preparati a mRna ...