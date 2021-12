Omicron distrugge le vacanze di Natale e Capodanno Otto milioni le prenotazioni cancellate dagli italiani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se c'è una bella metà di italiani, il 52%, che intende festeggiare il fine anno lontano da casa, con il 24% che ha già prenotato, il 48% ha deciso invece di non muoversi, e ben 8 milioni hanno addirittura cancellato la prenotazione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se c'è una bella metà di, il 52%, che intende festeggiare il fine anno lontano da casa, con il 24% che ha già prenotato, il 48% ha deciso invece di non muoversi, e ben 8hanno addirittura cancellato la prenotazione. Segui su affar.it

