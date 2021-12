Omicron – Da Pregliasco alla Sigismondo, passando per Bassetti e Galli: misure fra tamponi, obbligo vaccinale e lockdown (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora pochi giorni e, giovedì prossimo (23 dicembre), nell’ambito della fissata cabina di regia, probabilmente ne sapremo molto di più: se, ed eventualmente quali misure adottare, per risparmiare a quante più persone possibili le occasioni di contagio, da parte della variate Omiron. Dunque nel mirino, le eventualità da sondare sono numerose, con ipotesi anche abbastanza ‘pesanti’, come quella ad esempio, che prevederebbe tamponi anche per i vaccinati in luoghi affollati e grandi eventi, e relativi alla durata del Green pass. Non ultima, anche la più volte ventilata introduzione dell’obbligo vaccinale, ed il lockdown per i no Vax. Insomma, idee e ‘soluzioni’, trasformate in domande, e quindi girate a diversi esperti per capire meglio ‘l’aria che tira’. Pregliasco: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora pochi giorni e, giovedì prossimo (23 dicembre), nell’ambito della fissata cabina di regia, probabilmente ne sapremo molto di più: se, ed eventualmente qualiadottare, per risparmiare a quante più persone possibili le occasioni di contagio, da parte della variate Omiron. Dunque nel mirino, le eventualità da sondare sono numerose, con ipotesi anche abbastanza ‘pesanti’, come quella ad esempio, che prevederebbeanche per i vaccinati in luoghi affollati e grandi eventi, e relatividurata del Green pass. Non ultima, anche la più volte ventilata introduzione dell’, ed ilper i no Vax. Insomma, idee e ‘soluzioni’, trasformate in domande, e quindi girate a diversi esperti per capire meglio ‘l’aria che tira’.: ...

