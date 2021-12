Oltre lo sciopero generale: recuperare la centralità del lavoro e valorizzare le competenze (Di lunedì 20 dicembre 2021) Al di là dell’immancabile “balletto” delle cifre sull’adesione allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil (dal 60 all’ 80 per cento, a seconda dei diversi comparti, a leggere le fonti sindacali; “ben sotto il 5%” secondo le stime diffuse dalla Confindustria) il vero tema all’ordine del giorno delle forze sociali e produttive del Paese è quale debba essere il ruolo dei sindacati in un momento cruciale per le sorti nazionali. Lo sciopero generale ha mostrato la debolezza di un sindacalismo meramente “di protesta”, laddove oggi appare cruciale individuare organici percorsi partecipativi in grado di realizzare, a fronte dei vecchi scenari conflittuali, politiche autenticamente inclusive. Non si tratta allora di alzare il livello dello scontro, come ha paventato Maurizio Landini subito dopo lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Al di là dell’immancabile “balletto” delle cifre sull’adesione alloindetto da Cgil e Uil (dal 60 all’ 80 per cento, a seconda dei diversi comparti, a leggere le fonti sindacali; “ben sotto il 5%” secondo le stime diffuse dalla Confindustria) il vero tema all’ordine del giorno delle forze sociali e produttive del Paese è quale debba essere il ruolo dei sindacati in un momento cruciale per le sorti nazionali. Loha mostrato la debolezza di un sindacalismo meramente “di protesta”, laddove oggi appare cruciale individuare organici percorsi partecipativi in grado di realizzare, a fronte dei vecchi scenari conflittuali, politiche autenticamente inclusive. Non si tratta allora di alzare il livello dello scontro, come ha paventato Maurizio Landini subito dopo lo ...

