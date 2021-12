Oltre 50 milioni di ascolti per Materia (Terra) di Marco Mengoni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Oltre 50 milioni di ascolti e più di 25mila copie vendute per Materia (Terra), il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni (Epic Records Italy / Sony Music Italy) a poco più di due settimane dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021)50die più di 25mila copie vendute per), il nuovo progetto discografico di(Epic Records Italy / Sony Music Italy) a poco più di due settimane dalla ...

Advertising

team_world : In tre giorni nelle sale #SpiderManNoWayHome ha incassato oltre 6 milioni di euro ?? Potrebbe diventare presto il fi… - robersperanza : L’Onu ha adottato la prima Risoluzione che riconosce i diritti delle persone con malattie rare. Una buona notizia… - Agenzia_Ansa : Disabili torturati in casa di cura, arresti nel palermitano. Sequestrati beni e denaro per oltre 6 milioni #ANSA - Erica94553798 : RT @SocialArtistOF2: Un ritorno da vero recordman quello di @mengonimarco, che in sole due settimane raggiunge le 25k unità vendute con il… - SocialArtistOF2 : Un ritorno da vero recordman quello di @mengonimarco, che in sole due settimane raggiunge le 25k unità vendute con… -