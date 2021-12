Olio di amla per capelli | i benefici e i prodotti da provare

Leggi su diredonna

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcuni avranno già sentito parlare dell’di, straordinario alleato deidalle numerose proprietà nutritive. Si ricava dall’omonimo albero ed è molto conosciuto in India dove per tradizione è molto utilizzato dalle donne, sia come cosmetico che come integratore alimentare.di, cos’è e perché è così prezioso L’diè largamente impiegato anche nella medicina ayurvedica, ha un odore forte, intenso e piuttosto caratteristico. La pianta da cui viene estratto è conosciuta anche come uva spina indiana, questo perché i suoi acini dal colore verdognolo somigliano proprio a quelli dell’uva spina. Oltre alla sue proprietà, utili soprattutto per i, per la religione induista questa pianta è considerata sacra, in quanto è ...