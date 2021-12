Okaka in rovesciata | Balotelli gol e Grifo… il weekend degli italiani all’estero

Advertising

JurrVanWessem : RT @Blucerchiando: Che gol! Che ricordo avete di Stefano Okaka? - Blucerchiando : Che gol! Che ricordo avete di Stefano Okaka? -

Ultime Notizie dalla rete : Okaka rovesciata

BLUCERCHIANDO

La partita si mette subito male poiché dopo soli 3 minutial termine di una classica azione ... quella per 1 - 0 dell'agosto 2010, prima giornata, grazie ad una spettacolaredi Mesto - ...Settimana ricca di partite per gli italiani impegnati all’estero tra giocatori e allenatori. Dalla Spagna all’Inghilterra, fino alla Germania e alla Turchia arrivando anche in Russia.