"Oggi è il tempo che può farsi futuro". Dal Cile di Boric al mondo di domani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Circa due anni fa, scrivendo del Cile proprio su queste pagine, sostenevo come nel dopo Pinochet si fosse affermato (e mai superato) nel Paese sudamericano un neoliberalismo di tipo nordamericano, arrivato fino ai tempi nostri con le sue peggiori storture, nonostante gli anni delle presidenze di centrosinistra di Bachelet e Lagos, riuscite solo a temperarlo smussandone gli spigoli, ma senza riuscire mai a superarlo concretamente nei fondamentali. Come indicatore prendevo su tutti – e lo ribadisco Oggi – il livello di disuguaglianza della società Cilena, ancora tra i più alti al mondo. E aggiungevo la spesa di cui troppo spesso le famiglie si caricano per far fronte ai prestiti contratti per pagare diritti fondamentali come l’istruzione dei propri figli, la salute e i fondi pensioni (Afp), in Cile ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Circa due anni fa, scrivendo delproprio su queste pagine, sostenevo come nel dopo Pinochet si fosse affermato (e mai superato) nel Paese sudamericano un neoliberalismo di tipo nordamericano, arrivato fino ai tempi nostri con le sue peggiori storture, nonostante gli anni delle presidenze di centrosinistra di Bachelet e Lagos, riuscite solo a temperarlo smussandone gli spigoli, ma senza riuscire mai a superarlo concretamente nei fondamentali. Come indicatore prendevo su tutti – e lo ribadisco– il livello di disuguaglianza della societàna, ancora tra i più alti al. E aggiungevo la spesa di cui troppo spesso le famiglie si caricano per far fronte ai prestiti contratti per pagare diritti fondamentali come l’istruzione dei propri figli, la salute e i fondi pensioni (Afp), in...

Advertising

EzioGreggio : La staffilata di Cuadrado ci ha risolto un secondo tempo che finalmente abbiamo giocato un po’ di più a centrocampo… - Agenzia_Ansa : Al via da oggi al nuovo esame per la patente. Più rapido ma non per questo più facile: il numero dei quiz della pro… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - HuffPostItalia : 'Oggi è il tempo che può farsi futuro'. Dal Cile di Boric al mondo di domani - camilla_casari : RT @Uther_Raffaele: Dovreste avere la decenza di dire la verità, ovvero che lavorare da casa vi è convenuto, che avete risparmiato denaro e… -