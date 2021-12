Obbligo vaccinale over 40 o lavoratori? Cosa dicono Bassetti, Pregliasco, Crisanti (Di martedì 21 dicembre 2021) Obbligo vaccinale sì, subito. Ma con sfumature diverse. Mentre la variante Omicron è sotto i riflettori, si avvicina la cabina di regia che giovedì – nella riunione con il premier Mario Draghi – valuterà eventuali misure sulla base dei dati. Per gli esperti, che da oltre 20 mesi gestiscono l’emergenza coronavirus, a prescindere dai risultati della ‘flash survey’ sulla nuova variante è il momento di una svolta che deve concretizzarsi nella campagna di vaccinazione. “L’unico provvedimento che bisognerebbe prendere con urgenza sarebbe quello di rendere il vaccino obbligatorio, approfittando di queste due settimane di chiusura delle scuole per vaccinare chi non è ancora vaccinato. Dopodiché bisognerebbe dare la possibilità a tutti di vaccinarsi in strutture aperte senza prenotazione e dire che dal 10 gennaio chi non è vaccinato paga una sanzione”, dice ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021)sì, subito. Ma con sfumature diverse. Mentre la variante Omicron è sotto i riflettori, si avvicina la cabina di regia che giovedì – nella riunione con il premier Mario Draghi – valuterà eventuali misure sulla base dei dati. Per gli esperti, che da oltre 20 mesi gestiscono l’emergenza coronavirus, a prescindere dai risultati della ‘flash survey’ sulla nuova variante è il momento di una svolta che deve concretizzarsi nella campagna di vaccinazione. “L’unico provvedimento che bisognerebbe prendere con urgenza sarebbe quello di rendere il vaccino obbligatorio, approfittando di queste due settimane di chiusura delle scuole per vaccinare chi non è ancora vaccinato. Dopodiché bisognerebbe dare la possibilità a tutti di vaccinarsi in strutture aperte senza prenotazione e dire che dal 10 gennaio chi non è vaccinato paga una sanzione”, dice ...

