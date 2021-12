Obbligo vaccinale, Crisanti: “Senza sanzioni è perdita di tempo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Obbligo vaccinale contro il covid in Italia? Dal Lazio lo invocano subito. Ma per il virologo Andrea Crisanti l’impatto di una decisione simile “dipende da come la si attua. Un Obbligo vaccinale Senza sanzione non vale nulla. E’ come se diventasse solo la faccia feroce dello Stato. Se non c’è la sanzione perdiamo tempo, l’Obbligo non esiste”, il pensiero del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. Sono molti gli elementi da considerare in relazione a un Obbligo vaccinale, spiega Crisanti all’Adnkronos Salute: “Per esempio con l’Obbligo quanto si guadagna? Quale sarebbe il disincentivo a non fare il vaccino? Tutte queste cose vanno chiarite, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021)contro il covid in Italia? Dal Lazio lo invocano subito. Ma per il virologo Andreal’impatto di una decisione simile “dipende da come la si attua. Unsanzione non vale nulla. E’ come se diventasse solo la faccia feroce dello Stato. Se non c’è la sanzione perdiamo, l’non esiste”, il pensiero del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. Sono molti gli elementi da considerare in relazione a un, spiegaall’Adnkronos Salute: “Per esempio con l’quanto si guadagna? Quale sarebbe il disincentivo a non fare il vaccino? Tutte queste cose vanno chiarite, ...

