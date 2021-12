Obama, il Nobel per la pace, ha bombardato i bambini (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fai presto a dire Nobel per la pace. Soprattutto se il prestigioso riconoscimento te lo consegnano per grazia ricevuta, tipo benedizione dell’Altissimo, senza che tu abbia ancora fatto nulla se non vincere la corsa alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Certo, sei il primo nero a riuscirsi, ma poco importava allora cosa Barack Obama avrebbe davvero fatto per la pace nel mondo. Il Nobel glielo consegnarono il 9 ottobre del 2009, a nemmeno un anno dalla sua elezione, con una motivazione così stravagante (“per il suo straordinario impegno per rafforzare la diplomazia internazionale e la collaborazione tra i popoli”) che pure lui fu costretto ad ammettere che altri lo avrebbero meritato più di lui. Lo sapeva allora, è ormai appurato oggi. Soprattutto da quando un’inchiesta del New York Times ha ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fai presto a direper la. Soprattutto se il prestigioso riconoscimento te lo consegnano per grazia ricevuta, tipo benedizione dell’Altissimo, senza che tu abbia ancora fatto nulla se non vincere la corsa alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Certo, sei il primo nero a riuscirsi, ma poco importava allora cosa Barackavrebbe davvero fatto per lanel mondo. Ilglielo consegnarono il 9 ottobre del 2009, a nemmeno un anno dalla sua elezione, con una motivazione così stravagante (“per il suo straordinario impegno per rafforzare la diplomazia internazionale e la collaborazione tra i popoli”) che pure lui fu costretto ad ammettere che altri lo avrebbero meritato più di lui. Lo sapeva allora, è ormai appurato oggi. Soprattutto da quando un’inchiesta del New York Times ha ...

