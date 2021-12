Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen inizia la produzione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il primo veicolo a idrogeno di serie diè uscito dalla linea dilo scorso 13 dicembre. Il marchio del leone diventa uno dei primissimi costruttori a proporre, oltre alle versioni termiche e 100% elettriche, una versione alimentata da una pila a combustibile a idrogeno (full cell) nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. “Con l’e-si pone all’avanguardia di una innovativa tecnologia a zero emissioni, particolarmente rilevante per il mercato dei veicoli commerciali leggeri: la tecnologia elettrica a idrogeno permette un uso quotidiano intensivo senza la necessità di effettuare una ricarica, un vantaggio decisivo per i professionisti che, in una sola giornata, devono percorrere centinaia di chilometri in autostrada e poi entrare in ...