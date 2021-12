Nuove restrizioni Covid, cosa cambia dal 26 dicembre 2021: tutte le (possibile) regole (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nuove restrizioni. Avanza inesorabile, ormai, lo spettro delle restrizioni per il periodo delle feste natalizie. Un’ipotesi, questa, che sembra ormai concretizzarsi ogni giorno di più. Soprattutto, in considerazione del fatto che la curva dei contagi non accenna a diminuire, anzi tutto il contrario. La variante Omicron è inoltre in prima linea sui contagi, anche se la sua pericolosità è ancora al vaglio degli scienziati. Ciò che è certo è che siamo in piena risalita, e dunque bisogna inesorabilmente correre ai ripari. Leggi anche: Covid Lazio, l’assessore D’Amato preoccupato per l’aumento dei contagi: “Serve l’obbligo vaccinale” Le Nuove restrizioni possibili per le feste Le feste, si sa, sono occasione di scambi ed incontri. Dunque, la situazione non potrà che peggiorare. Al momento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021). Avanza inesorabile, ormai, lo spettro delleper il periodo delle feste natalizie. Un’ipotesi, questa, che sembra ormai concretizzarsi ogni giorno di più. Soprattutto, in considerazione del fatto che la curva dei contagi non accenna a diminuire, anzi tutto il contrario. La variante Omicron è inoltre in prima linea sui contagi, anche se la sua pericolosità è ancora al vaglio degli scienziati. Ciò che è certo è che siamo in piena risalita, e dunque bisogna inesorabilmente correre ai ripari. Leggi anche:Lazio, l’assessore D’Amato preoccupato per l’aumento dei contagi: “Serve l’obbligo vaccinale” Lepossibili per le feste Le feste, si sa, sono occasione di scambi ed incontri. Dunque, la situazione non potrà che peggiorare. Al momento ...

