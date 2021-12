“Nuove misure”. Situazione Covid in Italia, ora è lo stesso Draghi a parlarne per la prima volta (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variante Omicron fa paura e il governo Draghi corre ai ripari. Il giorno decisivo sarà giovedì 23 dicembre quando la nuova cabina di regia renderà note le decisioni e le disposizioni per combattere il virus. Ma intanto oggi, lunedì 20 dicembre, il premier Mario Draghi ha incontrato il suo omologo tedesco, il cancelliere Olaf Scholz per parlare, tra l’altro, proprio dell’emergenza sanitaria. In una conferenza stampa congiunta (VIDEO) il Presidente del Consiglio Italiano ha sottolineato: “Ringrazio Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, ma ancora c’è da lavorare e essere attenti”. “Questa settimana – ha aggiunto Draghi – avremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie. Nulla ancora è stato deciso“. Il successore di Angela ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variante Omicron fa paura e il governocorre ai ripari. Il giorno decisivo sarà giovedì 23 dicembre quando la nuova cabina di regia renderà note le decisioni e le disposizioni per combattere il virus. Ma intanto oggi, lunedì 20 dicembre, il premier Marioha incontrato il suo omologo tedesco, il cancelliere Olaf Scholz per parlare, tra l’altro, proprio dell’emergenza sanitaria. In una conferenza stampa congiunta (VIDEO) il Presidente del Consigliono ha sottolineato: “Ringrazio Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, ma ancora c’è da lavorare e essere attenti”. “Questa settimana – ha aggiunto– avremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie. Nulla ancora è stato deciso“. Il successore di Angela ...

