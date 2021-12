Nuove misure anti Covid, Draghi: “Nulla ancora di deciso, aspettiamo nuovi dati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Ringrazio Scholz per gli elogi sulla nostra campagna di vaccinazione ma ancora c'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora Nulla di deciso. aspettiamo fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere" come avanza la variante Omicron. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Ringrazio Scholz per gli elogi sulla nostra campagna di vaccinazione mac'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'èdifino a mercoledì o giovedìdi sequenziamento per vedere" come avanza la variante Omicron. L'articolo .

