Nuoto, risultati Mondiali vasca corta: 4×50 mista e Rivolta di bronzo! Nuovo record di medaglie per l'Italia

Penultima giornata di semifinali e di finali ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Nella piscina dell'Etihad Arena tante emozioni in questo day-5 con gli azzurri protagonisti: due bronzi e il computo totale portato a 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi. 13 medaglie ed è già Nuovo record per l'Italia, migliorato quanto fatto a Shanghai nel 2006 (2 ori, 7 argenti, 3 bronzi). Pronti, via e le emozioni sono subito arrivate dalla staffetta maschile 4×50 mista. Lorenzo Mora (23.24), Nicolò Martinenghi (25.30), Matteo Rivolta (21.95) e Lorenzo Zazzeri (20.29) hanno ottenuto il bronzo con il crono di 1:30.78, preceduti dagli Usa e dalla Russia che hanno ottenuto l'oro ex aequo in 1:30.51

