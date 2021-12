Nuoto | risultati batterie Mondiali 20 dicembre | Gregorio Paltrinieri e tanta Italia nelle Finali!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Penultima giornata di gare e dinell’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei2021 diin vasca corta. Nella piscina da 25 metri iridata tante gare interessanti che vale la pena raccontare. Il programma ha preso il via dalle heat della staffetta 4×50 mista maschile. L’, campione d’Europa in carica e primatista del mondo, ha timbrato il cartellino con il quinto tempo dell’overall. Lorenzo Mora (23.65), Nicolò Martinenghi (26.00), Michele Lamberti (22.84) e Thomas Ceccon (21.11) non hanno sciorinato una prestazione monstre (1:33.60), ma hanno comunque fatto quanto bastava per essere parte dell’atto conclusivo. In vetta all’ordine dei tempi troviamo la Russia (1:32.52) a precedere l’Egitto (1:33.19, nuovo record africano) e il Brasile (1:33.21). Missione compiuta per Ilaria Cusinato che, dopo aver ...