Nuoto oggi, Mondiali vasca corta: programma 21 dicembre, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 21 dicembre 2021) oggi, martedì 21 dicembre, ultima giornata di gare in questi Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell'Etihad Arena di Abu Dhabi assisteremo a una giornata ricca di emozioni per i colori azzurri. A partire dalle 06.30 italiane, di scena le batterie del day-6. Si comincerà con la staffetta 4×50 stile libero donne e a seguire Lorenzo Mora e Michele Lamberti nei 200 dorso, Francesca Fangio nei 200 rana e le due staffette miste (uomini e donne) a far calare il sipario delle heat mattutine. Nelle Finali già certi di assistere alle prove di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nei 1500 sl, Alessandro Miressi nei 100 sl, Elena Di Liddo nei 100 farfalla, Nicolò Martinenghi nei 50 rana e Silvia Di Pietro nei 50 stile libero. Di seguito il programma odierno e come ...

