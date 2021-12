Nuoto, Mondiali vasca corta: Nicolò Martinenghi vola in Finale nei 50 rana con il 3° tempo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Preciso e puntuale. Nicolò Martinenghi ha conquistato senza patire più di tanto la Finale dei 50 rana, valida per i Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi il lombardo va a caccia di altre soddisfazioni dopo che già questa giornata gli ha regalato il bronzo con la staffetta 4×50 mista. Nonostante gli sforzi della prova a squadre, il nostro portacolori ha saputo gestire lo sforzo in maniera sapiente nella sua semiFinale, toccando la piastra con il tempo di 25.87 (terzo dell’overall): una buona prima vasca per lui e una non perfetta seconda sono stati i tratti caratterizzanti della propria gara. Tradotto: ci sono margini di miglioramento e nello stesso tempo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Preciso e puntuale.ha conquistato senza patire più di tanto ladei 50, valida per i2021 diin. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi il lombardo va a caccia di altre soddisfazioni dopo che già questa giornata gli ha regalato il bronzo con la staffetta 4×50 mista. Nonostante gli sforzi della prova a squadre, il nostro portacolori ha saputo gestire lo sforzo in maniera sapiente nella sua semi, toccando la piastra con ildi 25.87 (terzo dell’overall): una buona primaper lui e una non perfetta seconda sono stati i tratti caratterizzanti della propria gara. Tradotto: ci sono margini di miglioramento e nello stesso...

