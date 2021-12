Nuoto: Mondiali vasca corta, Miressi in finale con il miglior tempo nei 100 stile libero (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - Lorenzo Miressi vola in finale nei 100 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il 23enne piemontese ferma i cronometri sul tempo di 45"58, nuovo primato italiano. Eliminato invece l'altro azzurro Lorenzo Zazzeri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - Lorenzovola innei 100ai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Il 23enne piemontese ferma i cronometri suldi 45"58, nuovo primato italiano. Eliminato invece l'altro azzurro Lorenzo Zazzeri.

