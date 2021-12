Nuoto, Mondiali vasca corta: Matteo Rivolta incontenibile, bronzo sui 50 farfalla dopo l’oro sui 100 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Matteo Rivolta ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. L’azzurro si è distinto nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), toccando la piastra col tempo di 22.02, sbriciolando di 12 centesimi il già suo record italiano (22.14 lo scorso 6 novembre agli Europei di Kazan) e ribadendo di essere entrato in una nuova dimensione in un’annata agonistica semplicemente da incorniciare. Il fresco Campione del Mondo dei 100 farfalla, che una trentina di minuti prima aveva conquistato il bronzo con la staffetta 4×50 mista, ha saputo fare la differenza anche sulla mezza distanza, interpretando ottimamente la prima vasca e poi ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha conquistato la medaglia dinei 50 metriai2021 diin. L’azzurro si è distinto nelladi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), toccando la piastra col tempo di 22.02, sbriciolando di 12 centesimi il già suo record italiano (22.14 lo scorso 6 novembre agli Europei di Kazan) e ribadendo di essere entrato in una nuova dimensione in un’annata agonistica semplicemente da incorniciare. Il fresco Campione del Mondo dei 100, che una trentina di minuti prima aveva conquistato ilcon la staffetta 4×50 mista, ha saputo fare la differenza anche sulla mezza distanza, interpretando ottimamente la primae poi ...

Advertising

Eurosport_IT : Altra super giornata ai Mondiali di Abu Dhabi per i nostri Azzurri ??????? ?? Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi - 4x5… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ancora medaglie timbrate #Fiammeoro… - danyvale8827 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI VASCA CORTA, BRONZO PER MATTEO RIVOLTA. PER L'AZZURRO NEI 50 DELFINO ANCHE RECORD ITALIANO IN 22'02… - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI VASCA CORTA, BRONZO PER MATTEO RIVOLTA. PER L'AZZURRO NEI 50 DELFINO ANCHE RECORD ITALIANO IN 22'02… -