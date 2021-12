Nuoto, Mondiali vasca corta. Italia terza con la 4×50, azzurri delusi. Mora: “Potevo dare di più” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con la 4×50 misti maschili ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. I Campioni d’Europa e primatisti Mondiali non sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Lorenzo Mora non riesce a ripetere il tempo per l’argento iridato e lascia 34 centesmi in vasca in 23?24. Nicolò Martinenghi recupera una posizione e in 25?30 dà il cambio in quarta posizione a Matteo Rivolta, che in 21?95 porta gli azzurri in zona medaglia; Lorenzo Zazzeri la protegge in 20?29 per il conclusivo 1’30?78. A vincere sono stati USA e Russia, capaci di fare 27 centesimi meglio degli azzurri. “Sapevamo che era difficile vincere – sottolinea ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ha conquistato la medaglia di bronzo con lamisti maschili ai2021 diin. I Campioni d’Europa e primatistinon sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Lorenzonon riesce a ripetere il tempo per l’argento iridato e lascia 34 centesmi inin 23?24. Nicolò Martinenghi recupera una posizione e in 25?30 dà il cambio in quarta posizione a Matteo Rivolta, che in 21?95 porta gliin zona medaglia; Lorenzo Zazzeri la protegge in 20?29 per il conclusivo 1’30?78. A vincere sono stati USA e Russia, capaci di fare 27 centesimi meglio degli. “Sapevamo che era difficile vincere – sottolinea ...

