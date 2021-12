**Nuoto: Mondiali vasca corta, Italia bronzo nella 4x50 mista maschile** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 mista maschile ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Lorenzo Zazzeri tocca in 1'30"78 alle spalle di Russia e Stati Uniti, oro ex aequo in 1'30"51. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - L'vince la medaglia distaffettamaschile ai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Lorenzo Zazzeri tocca in 1'30"78 alle spalle di Russia e Stati Uniti, oro ex aequo in 1'30"51.

