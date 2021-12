Nuoto, Mondiali vasca corta: Gregorio Paltrinieri in Finale dei 1500 sl con il 4° tempo, c’è anche Acerenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Timbrato il cartellino per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero maschili, gara valida per i Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Nell’Etihad Arena l’azzurro ha affrontato nell’ultima batteria i rivali più qualificati per il successo nella Finale di domani, ovvero l’ucraino Mykhailo Romanchuk e il tedesco Florian Wellbrock. Ebbene, l’ucraino e il teutonico hanno messo in mostra una buona condizione, visto che hanno concluso la heat n.3 davanti a Greg: Romanchuk ha siglato il miglior tempo delle batterie di 14:24.76, mentre Wellbrock il terzo di 14:25.79. Per Paltrinieri una batteria sempre all’inseguimento nella quale ha tenuto un passo mediamente da 28?alto ogni 50 metri e in cui è parso gestire, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Timbrato il cartellino perneistile libero maschili, gara valida per i2021 diinad Abu Dhabi. Nell’Etihad Arena l’azzurro ha affrontato nell’ultima batteria i rivali più qualificati per il successo nelladi domani, ovvero l’ucraino Mykhailo Romanchuk e il tedesco Florian Wellbrock. Ebbene, l’ucraino e il teutonico hanno messo in mostra una buona condizione, visto che hanno concluso la heat n.3 davanti a Greg: Romanchuk ha siglato il migliordelle batterie di 14:24.76, mentre Wellbrock il terzo di 14:25.79. Peruna batteria sempre all’inseguimento nella quale ha tenuto un passo mediamente da 28?alto ogni 50 metri e in cui è parso gestire, ...

