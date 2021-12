Nuoto: Mondiali vasca corta, giapponese Seto vince i 400 misti e Razzetti 4° (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - Daiya Seto vince la medaglia d'oro nei 400 misti ai campionati Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Il giapponese si impone con il tempo di 3'56"26 davanti al russo Ilia Borodin (3'56"47) e allo statunitense Carson Foster (3'57"99). Quarto posto per Alberto Razzetti con il nuovo record italiano di 3'59"57. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - Daiyala medaglia d'oro nei 400ai campionatiindi Abu Dhabi. Ilsi impone con il tempo di 3'56"26 davanti al russo Ilia Borodin (3'56"47) e allo statunitense Carson Foster (3'57"99). Quarto posto per Albertocon il nuovo record italiano di 3'59"57.

Advertising

Eurosport_IT : Altra super giornata ai Mondiali di Abu Dhabi per i nostri Azzurri ??????? ?? Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi - 4x5… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ancora medaglie timbrate #Fiammeoro… - Gazzetta_it : Mondiali vasca corta: Rivolta di bronzo, Miressi da record #nuoto - Sport_Fair : Ancora soddisfazioni per l'#Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta ad #AbuDhabi, #MatteoRivolta si conferma in… -