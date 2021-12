Nuoto: Mondiali vasca corta. Cusinato, Razzetti e 4x50 mista in finale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Azzurri ancora protagonisti nella penultima mattina ad Abu Dhabi ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - La 4x50 mista, primatista mondiale e campione europea in carica, apre la penultima mattina dei Mondiali in ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Azzurri ancora protagonisti nella penultima mattina ad Abu Dhabi ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - La, primatista mondiale e campione europea in carica, apre la penultima mattina deiin ...

poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ancora medaglie timbrate #Fiammeoro… - Esercito : Dopo l’argento nella 4x100sl, il nostro C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato oggi la medaglia d'oro ?? co… - RaiSport : #Mondiali in vasca corta Cusinato, Razzetti e staffetta 4x50 mista maschile in finale #Azzurri ancora protagonisti… - OA_Sport : #NUOTO Gregorio Paltrinieri guida un'Italia che fa incetta di qualificazione nelle Finali delle singole specialità.… -

LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4x50 mista maschile, Paltrinieri, Acerenza, Razzetti e Cusinato in finale! Appuntamento alle 15 OA Sport Nuoto, risultati batterie Mondiali 20 dicembre: Gregorio Paltrinieri e tanta Italia nelle Finali! Penultima giornata di gare e di batterie nell'Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri iridata tante gare interessanti che vale la pena racc ...

