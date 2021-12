Nuoto, Mondiali vasca corta. Alessandro Miressi in finale dei 100 sl con il miglior tempo e record italiano, fuori Lorenzo Zazzeri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Miressi mette subito le cose in chiaro nelle semifinali dei 100 metri stile libero nella penultima giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Il ventitreenne torinese domina la sua semifinale, griffando il nuovo record italiano in 45.58, valevole anche come miglior crono di questa doppietta di gare. Quattro vasche in cui Miressi ha dato tutto sin dall’ingresso in acqua, andando ad un passo insostenibile per i suoi avversari. Anche se la qualificazione pareva già in tasca dopo i primi 50 metri, l’azzurro ha continuato a spingere rifilando 77 centesimi al francese Maxime Grousset. Miressi ha stampato il cosiddetto tempone: il canadese Joshua ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)mette subito le cose in chiaro nelle semifinali dei 100 metri stile libero nella penultima giornata deidiindi Abu Dhabi. Il ventitreenne torinese domina la sua semi, griffando il nuovoin 45.58, valevole anche comecrono di questa doppietta di gare. Quattro vasche in cuiha dato tutto sin dall’ingresso in acqua, andando ad un passo insostenibile per i suoi avversari. Anche se la qualificazione pareva già in tasca dopo i primi 50 metri, l’azzurro ha continuato a spingere rifilando 77 centesimi al francese Maxime Grousset.ha stampato il cosiddettone: il canadese Joshua ...

