Nuoto, Mondiali vasca corta: 4×50 mista di bronzo ad Abu Dhabi! Oro ex aequo per Russia e Stati Uniti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Prima Finale di questa penultima giornata dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi e prima medaglia per gli azzurri. La staffetta 4×50 mista maschile si è tinta di bronzo nell’Etihad Arena. Lorenzo Mora (23.24), Nicolò Martinenghi (25.30), Matteo Rivolta (21.05) e Lorenzo Zazzeri (20.29) hanno centrato questo risultato con il crono complessivo di 1:30.78 preceduti dalla Russia e dagli Stati Uniti che si sono aggiudicati l’oro con lo stesso tempo di 1:30.51 (nuovo record dei campionati). I nostri portacolori, da questo punto di vista, hanno conservato il loro primato del mondo di 1:30.14 siglato a Kazan (Russia), ma è chiaro che qualcosa sia un po’ mancato nella frazione iniziale a dorso, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Prima Finale di questa penultima giornata dei2021 diinad Abu Dhabi e prima medaglia per gli azzurri. La staffettamaschile si è tinta dinell’Etihad Arena. Lorenzo Mora (23.24), Nicolò Martinenghi (25.30), Matteo Rivolta (21.05) e Lorenzo Zazzeri (20.29) hanno centrato questo risultato con il crono complessivo di 1:30.78 preceduti dallae dagliche si sono aggiudicati l’oro con lo stesso tempo di 1:30.51 (nuovo record dei campionati). I nostri portacolori, da questo punto di vista, hanno conservato il loro primato del mondo di 1:30.14 siglato a Kazan (), ma è chiaro che qualcosa sia un po’ mancato nella frazione iniziale a dorso, ...

