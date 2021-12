Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: programma e italiani in gara martedì 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Il programma completo e gli italiani in gara nella sesta ed ultima giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento fino al 21 dicembre. Si conclude la rassegna iridata e l’Italia torna nella vasca da 25m dell’Etihad Arena per chiudere in bellezza una spedizione da record. Fari puntati soprattutto su Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 e Alessandro Miressi nei 100 stile libero, senza dimenticare le staffette, ma non solo. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di martedì 21 dicembre con le batterie, mentre semifinali e finali si svolgerà dalle 15:00. Di seguito gli orari e gli italiani in gara nella seconda giornata dei ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilcompleto e gliinnella sesta ed ultima giornata deidi Abudiin vasca corta, in corso di svolgimento fino al 21. Si conclude la rassegna iridata e l’Italia torna nella vasca da 25m dell’Etihad Arena per chiudere in bellezza una spedizione da record. Fari puntati soprattutto su Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 e Alessandro Miressi nei 100 stile libero, senza dimenticare le staffette, ma non solo. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di21con le batterie, mentre semifinali e finali si svolgerà dalle 15:00. Di seguito gli orari e gliinnella seconda giornata dei ...

Advertising

Eurosport_IT : Altra super giornata ai Mondiali di Abu Dhabi per i nostri Azzurri ??????? ?? Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi - 4x5… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI VASCA CORTA, BRONZO PER L'ITALIA NELLA STAFFETTA 4X50 MISTA. ORO EX AEQUO PER USA E RUSSIA #SkySport - RaiNews : Matteo Rivolta sale nuovamente sul podio dopo il magico oro conquistato nei 100 farfalla #Nuoto - VicentePugliaAr : RT @MinisteroDifesa: Ai Mondiali di #nuoto in vasca corta di Abu Dhabi il C.le Magg. VFP4 @Esercito Lorenzo #Zazzeri ha vinto oggi la Meda… - FIN_Piemonte : #NUOTO?? MONDIALI DI VASCA CORTA: ALESSANDRO MIRESSI VOLA IN FINALE CON TANTO DI RECORD ITALIANO NELLA GARA REGINA L… -