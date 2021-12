Nub theory | è possibile scoprire il sesso del feto già dalla prima ecografia?

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Conoscere se il proprio bambino sarà maschio o femmina è una realtà che ha da sempre suggestionato (e purtroppo spesso anche condizionato) la vita dell’essere umano. Nel corso dei secoli si sono diffusi e affermati diversi metodi sia per sapere in anticipo ildel bambino (come il calendario cinese, la forma del pancione, eccetera) che per determinare il concepimento di un maschio o di una femmina (giorni in cui avere rapporti non protetti, alimentazione da seguire, posizioni da assumere, eccetera). Ciascuno di questi metodi si basa sull’osservazione, la tradizione popolare e alcune leggende e miti che poi sono stati corretti o del tutto smentiti dal perfezionamento delle conoscenze scientifiche. La conoscenza deldel bambino, però, non è solo una questione affettiva e romantica legata alla soddisfazione della curiosità di mamma e papà o per ...