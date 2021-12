Novavax, il nuovo vaccino anti-Covid a base di proteine approvato dall’Ema (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi in Europa c’è un nuovo vaccino per la lotta al Covid: è quello di Novavax, società di biotecnologie americana, approvato nel primo pomeriggio dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), che ne ha consentita l’immissione in commercio. Il farmaco si chiama “Nuvaxovid NVX-CoV2373”, è basato non sull’Rna messaggero – come quelli di Pfizer e Moderna – ma utilizza le proteine, una tecnologia più tradizionale, e per questo motivo si ritiene che possa convincere molti esitanti a vaccinarsi contro la Covid-19. Dopo l’autorizzazione, NVX-CoV2373 sarà commercializzato nell’Unione Europea (UE) come vaccino Nuvaxovid Covid-19 (ricombinante, adiuvato). “Novavax apprezza l’opinione positiva del Chmp sul nostro ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi in Europa c’è unper la lotta al: è quello di, società di biotecnologie americana,nel primo pomeriggio dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), che ne ha consentita l’immissione in commercio. Il farmaco si chiama “Nuvaxovid NVX-CoV2373”, è basato non sull’Rna messaggero – come quelli di Pfizer e Moderna – ma utilizza le, una tecnologia più tradizionale, e per questo motivo si ritiene che possa convincere molti esita vaccinarsi contro la-19. Dopo l’autorizzazione, NVX-CoV2373 sarà commercializzato nell’Unione Europea (UE) comeNuvaxovid-19 (ricombinante, adiuvato). “apprezza l’opinione positiva del Chmp sul nostro ...

