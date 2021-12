Novavax autorizzato da Ema, arriva il via libera: è il quinto vaccino anti Covid approvato in Europa (Di lunedì 20 dicembre 2021) approvato. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del anti - Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha deciso il Comitato tecnico ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021). L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il viaall'immissione in commercio condizionata nell'Ue delNuvaxovid, prodotto da. Lo ha deciso il Comitato tecnico ...

Advertising

myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - infoitinterno : Novavax autorizzato da Ema, arriva il via libera: è il quinto vaccino anti Covid approvato in Europa - StefaniaFalone : Novavax autorizzato da Ema, arriva il via libera: è il quinto vaccino anti Covid approvato in Europa - ilpost : L’EMA ha raccomandato il vaccino di Novavax - Quasialex : RT @myrtamerlino: #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottisti, i n… -