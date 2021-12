Novavax: approvato il quinto vaccino anti-Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino contro il coronavirus prodotto dalla BioNTech statunitense Novavax. Si tratta del quinto vaccino anti-Covid approvato in Europa. La distribuzione del vaccino dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2022. Gli esperti affermano che è un vaccino simile a quello anti-influenza e per questo potrebbe convincere Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera alcontro il coronavirus prodotto dalla BioNTech statunitense. Si tratta delin Europa. La distribuzione deldovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2022. Gli esperti affermano che è unsimile a quello-influenza e per questo potrebbe convincere

